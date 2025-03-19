Demet Şener'den Kızılcık Şerbeti setine ziyaret

Eski manken Demet Şener, sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin setine giderek akrabası Sibel Taşçıoğlu'nu ziyaret etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demet Şener'den Kızılcık Şerbeti setine ziyaret - Resim : 1

Eski ünlü model Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

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Demet Şener'den Kızılcık Şerbeti setine ziyaret - Resim : 2

Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti'nde Pembe' karakterine hayat veren akrabası Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi.

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Demet Şener'den Kızılcık Şerbeti setine ziyaret - Resim : 3

Demet Şener, ziyaretini sosyal medya hesabından; "Canım Pinko’mu ziyarete geldim" notuyla duyurdu. Ardından Taşçıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.