Demet Şener'den Kızılcık Şerbeti setine ziyaret
Eski manken Demet Şener, sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin setine giderek akrabası Sibel Taşçıoğlu'nu ziyaret etti.
1 / 3
Eski ünlü model Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
2 / 3
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti'nde Pembe' karakterine hayat veren akrabası Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi.
3 / 3
Demet Şener, ziyaretini sosyal medya hesabından; "Canım Pinko’mu ziyarete geldim" notuyla duyurdu. Ardından Taşçıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.