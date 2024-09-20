Demet Şener'den Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e: Güzel kız ama yeterli değil

"SANA AİLEN VE ARKADAŞLARIN GÜZEL DESİN"

Şener İdil Bilgen'in doktor olmasıyla ilgili ise "Maşallah. Doktor olmak muazzam bir şey. Doktorluk bitmeyen bir eğitim. Çok takdir ettim. Güzellik yarışması, o yolda ilerleyecekseniz girmek gereken bir şey. O işi yapmayacaksınız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların güzel desin. Belki başkasının hakkı gidiyor. Kendisi doktorluk yapacak şimdi, bu işleri yapmayacak. Miss World'de derece alsa bir yıl boyunca o tacıyla bu görevi yapmak zorunda. Nasıl yapacak?" açıklamasını yaptı.