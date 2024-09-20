Demet Şener'den Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e: Güzel kız ama yeterli değil
Geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Demet Şener, Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen hakkında konuştu.
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e yapılan eleştiriler hakkında açıklamada bulundu.
'GÜZELLİK GÖRECELİ BİR ŞEY...'
Demet Şener, ''O kadar ağır eleştirilmesine karşıyım. Benim de kız çocuğum var, hiç güzel değil ağır konuşmak. Güzellik göreceli bir şey. Tabii burası bilgi yarışması değil, belli normlarda olması gerekiyor kızın.'' dedi.
''GÜZEL KIZ AMA BENCE YETERLİ DEĞİL''
Eski ünlü model sözlerini şöyle sürdürdü:
''Jürinin vardır bildiği diyeceğim, daha fazla bir şey demeyeceğim. Ama burası güzellik yarışması... Güzel kız ama bence yeterli değil. Ama bu kadar eleştirilmesi ayıp, genç kız; bu kadarı kabul edilemez.
"SANA AİLEN VE ARKADAŞLARIN GÜZEL DESİN"
Şener İdil Bilgen'in doktor olmasıyla ilgili ise "Maşallah. Doktor olmak muazzam bir şey. Doktorluk bitmeyen bir eğitim. Çok takdir ettim. Güzellik yarışması, o yolda ilerleyecekseniz girmek gereken bir şey. O işi yapmayacaksınız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların güzel desin. Belki başkasının hakkı gidiyor. Kendisi doktorluk yapacak şimdi, bu işleri yapmayacak. Miss World'de derece alsa bir yıl boyunca o tacıyla bu görevi yapmak zorunda. Nasıl yapacak?" açıklamasını yaptı.