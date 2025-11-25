Deniz Çatalbaş Survivor için hazırlıklara başladı

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. İsmi açıklanan oyuncu ve model Deniz Çatalbaş ise yarışma için hazırlıklarına devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çatalbaş, ada öncesi spor hazırlıklarına ağırlık verdi. Yarışma öncesi spor salonunda idman yapmaya devam eden Çatalbaş, o anları sosyal medyadan paylaştı.

KADRO NETLEŞİYOR

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, ve Seren Ay Çetin gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Çatalbaş, oyunculuğun yanı sıra spora olan ilgilisiyle biliniyor. Genç yaşta basketbol oynamaya başlayan Çatalbaş; Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik 2. olmuş ve özellikle bu yarışma ile tanınmıştır.

28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Çatalbaş, oyunculuğun yanı sıra spora olan ilgilisiyle biliniyor. Genç yaşta basketbol oynamaya başlayan Çatalbaş; Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik 2. olmuş ve özellikle bu yarışma ile tanınmıştır.