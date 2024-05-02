Derya Alabora: Uğur Yücel ile boşanamadık, hâlâ evliyiz...

Derya Alabora, 1983’te nikâh masasına oturduğu Uğur Yücel’le yıllar önce ayrılmalarına rağmen kâğıt üstünde halen evli olduklarını açıkladı.
'NEDEN BOŞANMIYORUZ BİLMİYORUM, BOŞANAMADIK BİR TÜRLÜ'
“Biz 30 yıl evli kaldık. Daha doğrusu 30 yıl aynı evi paylaştık. Yoksa kâğıt üzerinde hâlâ evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü. Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor.'' dedi.
'BİZ AİLEYİZ GERİSİNİN Bİ ÖNEMİ YOK'
Ünlü oyuncu aile olmanın öneminden bahsederken, ''Biz aileyiz, gerisinin bir önemi yok. Nedir aile olmak? Onun için hâlâ her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak. Aile olmak bu!”
EN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI DA AÇIKLADI
Derya Alabora en beğendiği oyuncular konusunda, “Beni en rahat hissettiren kadın ünlüler Julianne Moore ve Meryl Streep. Onların canlandırdığı karakterleri seyrederken içim gidiyor. Sert ve aykırı karakterleri oynuyorlar. Risk alıyorlar ve o kadar güzel oynuyorlar ki, kıskanmamak elde değil. Erkeklerden Al Pacino hayranıyım ben ve paralel olarak da Uğur Yücel hayranıyım. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda Demet Akbağ’la beraber çıkardıkları performansı izliyorum. O kadar güzel oldu ki, bayılıyorum. Çok şeker oldular.” dedi.