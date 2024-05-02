Derya Alabora: Uğur Yücel ile boşanamadık, hâlâ evliyiz...

EN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI DA AÇIKLADI

Derya Alabora en beğendiği oyuncular konusunda, “Beni en rahat hissettiren kadın ünlüler Julianne Moore ve Meryl Streep. Onların canlandırdığı karakterleri seyrederken içim gidiyor. Sert ve aykırı karakterleri oynuyorlar. Risk alıyorlar ve o kadar güzel oynuyorlar ki, kıskanmamak elde değil. Erkeklerden Al Pacino hayranıyım ben ve paralel olarak da Uğur Yücel hayranıyım. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda Demet Akbağ’la beraber çıkardıkları performansı izliyorum. O kadar güzel oldu ki, bayılıyorum. Çok şeker oldular.” dedi.