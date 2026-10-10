Derya Pınar Ak, sevgilisi Muammer Akmeşe'yi paylaştı
Ekranların beğenilen oyuncusu Derya Pınar Ak, temmuz ayında yelken açtığı yeni ilişkisini sosyal medyaya taşıdı. Sevgilisi Muammer Akmeşe ile birlikte yer aldığı romantik kareleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Elele Online
Derya Pınar Ak, aşk hayatında yaşadığı mutluluğu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.
Ak, temmuz ayında Muammer Akmeşe ile yaşadığı birlikteliği ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Çift, ilişkilerini gözler önünden sakınmayarak mutlu anlarını hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş yeni bir fotoğraf yayımladı.
ELİNDEKİ ÇİÇEK BUKETİYLE PAYLAŞTI
22 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anları ve elindeki çiçek buketini takipçilerinin beğenisine sundu.