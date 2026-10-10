Gupse Özay, Barış Arduç'un doğum gününü kutladı
Gupse Özay, 39 yaşına giren eşi Barış Arduç'un doğum gününü, kızları Jan Asya ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı.
Elele Online
Yaklaşık 6 yıldır evli olan Barış Arduç ve Gupse Özay, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Barış Arduç 39'uncu yaşına girdi. Özay, eşinin doğum gününü, kızları Jan Asya ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı.
2020 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaevine giren ünlü çift, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.
İkili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.