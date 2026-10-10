2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, anne oldu.

ÇİFT BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile Arpalık, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin bebeklerinin ismi henüz açıklanmadı.

Nisan ayında hamile olduğunu açıklayan Şahin, oğluna kavuşmak için gün sayarken sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmıştı.