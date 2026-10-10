Melike Şahin anne oldu
Geçtiğimiz yıllarda Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, ilk bebeğini dünyaya getirdi.
2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, anne oldu.
ÇİFT BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI
Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile Arpalık, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin bebeklerinin ismi henüz açıklanmadı.
Nisan ayında hamile olduğunu açıklayan Şahin, oğluna kavuşmak için gün sayarken sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmıştı.