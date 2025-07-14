Derya Uluğ'dan Şimal paylaşımı

Dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığı yendikten bir süre sonra 29 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Şimal, 30 Mayıs günü hayatını kaybetmişti.

Yaşama veda eden Şimal Gülen, 31 Mayıs'ta Kuşadası'nda toprağa verilmişti.

VEFAT EDEN ARKADAŞINI PAYLAŞTI

Hayatını kaybeden Şimal'ın yakın sanatçı dostlarından Derya Uluğ, arkadaşını özlemle anmaya devam ediyor. Uluğ, vefat eden arkadaşının şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.