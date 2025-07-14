Derya Uluğ'dan Şimal paylaşımı
Yaklaşık iki ay önce kanser nedeniyle yaşamını yitiren şarkıcı Şimal, yakın arkadaşı Derya Uluğ’un paylaşımıyla bir kez daha anıldı. Uluğ, Şimal’in şarkı söylediği duygusal bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığı yendikten bir süre sonra 29 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Şimal, 30 Mayıs günü hayatını kaybetmişti.
Yaşama veda eden Şimal Gülen, 31 Mayıs'ta Kuşadası'nda toprağa verilmişti.
VEFAT EDEN ARKADAŞINI PAYLAŞTI
Hayatını kaybeden Şimal'ın yakın sanatçı dostlarından Derya Uluğ, arkadaşını özlemle anmaya devam ediyor. Uluğ, vefat eden arkadaşının şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.