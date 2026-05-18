Didem Soydan, çocukluk döneminde Otizm Spektrumu tanısı aldığını söyledi

Didem Soydan, çocukluk döneminde aldığı bir sağlık tanısını yıllar sonra ilk kez açıkladı. Soydan, çocukluk yıllarında gösterdiği farklı davranış ve duygu durumları nedeniyle ailesi tarafından uzmanlara götürüldüğünü ifade etti.

"OTİZM SPEKTRUMUNDA BİR BİREY OLARAK HAYATIMA DEVAM ETTİM"

Ünlü isim, "maskelenmiş otizm" olarak değerlendirilen bir spektrum tanısı konulduğunu ve bu sürecin hayatında önemli etkileri olduğunu söyledi. Didem Soydan, "Otizm spektrumunda bir birey olarak hayatıma devam ettim. Yüksek duygu durumun ve hiperaktifliğim nedeniyle bazı gözlemler yapıldı. Ailem beni İstanbul Üniversitesi'nde psikiyatri alanında görev yapan bir uzman tarafından değerlendirilen bir sürece götürdü. Orada yapılan incelemeler sonucunda bana otizm spektrumunda bir tanı konuldu" dedi.

Soydan, 1980'li yıllarda bu tür tanıların toplumda çok daha farklı karşılandığını vurgulayarak, o dönemde yaşanan sürecin hem kendisi hem de ailesi için zorlu geçtiğini ifade etti.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); sosyal iletişim ve etkileşim alanlarında zorluklar ile sınırlı, tekrarlayıcı davranış örüntüleriyle karakterize, yaşamın erken dönemlerinde başlayan nörogelişimsel bir farklılıktır. 'Spektrum' olarak adlandırılır çünkü belirtilerin türü ve ağırlığı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir.