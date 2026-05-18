Kylie Jenner oyuncu olmak istiyor

Kylie Jenner, şimdi de oyuncu olmak istiyor. 28 yaşındaki Jenner, ocak ayında şarkıcı Charli XCX ile birlikte rol aldığı, şarkıcının hayatını anlatıyormuş gibi görünen, sahte belgesel filmi 'The Moment'taki kısa rolünün kendisini daha fazla oyunculuk işi üstlenmeye teşvik ettiğini söyledi.

Bir podcast yayınına katılan Jenner, oyunculuk yapmak istediğini ancak bunun doğru role bağlı olduğunu söyledi.

"Önüme gelen bazı tekliflere 'Hayır' dedim. Dürüst olmak gerekirse biraz pişmanım" itirafında bulunan Jenner, "Ama sorun değil, çünkü başka bir şey çıkacaktır" diye ekledi.

Rol teklif edenlerin, karar vermesi için kendisine yeterince zaman tanımadığını söyleyen realite şov yıldızı, "Tekliflere çok kafa yoruyorum ve nihayetinde korkudan hayır diyorum" ifadesini kullandı.

İki çocuk annesi Jenner, üç yıldır Hollywood'un en gözde oyuncularından Timothée Chalamet'yle ilişki yaşıyor...