Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Didem Uzel, son günlerde sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme konusu hakkında konuştu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum - Resim : 1

Didem Uzel, dizi projelerinde hep aynı isimlerin yer aldığını, bu nedenle pek çok oyuncunun mağdur olduğunu söyleyerek isyan etti.

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Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum - Resim : 2

'SEKTÖR BELLİ 100 İSİM İÇİNDE DÖNÜYOR'

“Sektör, belli 100 isim içinde dönüyor. O 100 kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden influencer oldum. 30 senem çöpe gitti.”

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Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum - Resim : 3

'ORASI TEKELLEŞMİŞ'

Yapımcıların dizileri yurtdışına satarak para kazandığını sözlerine ekleyen oyuncu, “Ben yan cast'ım. Ama orası tekelleşmiş” dedi.

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Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum - Resim : 4