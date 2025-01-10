Didem Uzel: 30 yılım çöpe gitti, bu yüzden Influencer oldum
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Didem Uzel, son günlerde sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme konusu hakkında konuştu.
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Didem Uzel, dizi projelerinde hep aynı isimlerin yer aldığını, bu nedenle pek çok oyuncunun mağdur olduğunu söyleyerek isyan etti.
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'SEKTÖR BELLİ 100 İSİM İÇİNDE DÖNÜYOR'
“Sektör, belli 100 isim içinde dönüyor. O 100 kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden influencer oldum. 30 senem çöpe gitti.”
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'ORASI TEKELLEŞMİŞ'
Yapımcıların dizileri yurtdışına satarak para kazandığını sözlerine ekleyen oyuncu, “Ben yan cast'ım. Ama orası tekelleşmiş” dedi.
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