Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı
Şimdilerde "Amadeus" oyunu ile tiyatro seyircisiyle buluşan Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. Deniz, güneşli bahar günlerine özel bir kombin yaptı ve ve pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz‘i buluşturan “Amadeus” oyunu tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Deniz, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında.
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Havaların ısınmasıyla birlikte enerjisini yükselten Dilan Çiçek Deniz, dışarıda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
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Güneşli bir İstanbul gününde objektif karşısına geçen Deniz, kombininde mini etek, kahverengi deri ceket ve aynı renkte çanta, bej kazak ve kısa botlara yer verdi.
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Sade makyajı ve doğal saç stiliyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı.