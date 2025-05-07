Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı

Şimdilerde "Amadeus" oyunu ile tiyatro seyircisiyle buluşan Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. Deniz, güneşli bahar günlerine özel bir kombin yaptı ve ve pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı - Resim : 1

Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz‘i buluşturan “Amadeus” oyunu tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.  Deniz,  sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında. 

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Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı - Resim : 2

Havaların ısınmasıyla birlikte enerjisini yükselten Dilan Çiçek Deniz, dışarıda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.  

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Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı - Resim : 3

Güneşli bir İstanbul gününde objektif karşısına geçen Deniz,  kombininde mini etek, kahverengi deri ceket ve aynı renkte çanta, bej kazak ve kısa botlara yer verdi. 

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Dilan Çiçek Deniz'in bahar kombini beğeni topladı - Resim : 4

Sade makyajı ve doğal saç stiliyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı. 