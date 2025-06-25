Dilan Çiçek Deniz'in Hydra Adası'nda yaz şıklığı
Yaz tatiline çıkan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'ın gözde adalarından Hydra'yı tercih etti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Deniz'in çiçekli elbisesiyle sergilediği stil, hayranlarından tam not aldı.
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
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Bir süredir yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, yaz tatili için Yunanistan'ın güneyinde yer alan büyüleyici Hydra Adası'nı tercih etti.
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Ünlü oyuncu, tatil anlarından kareleri takipçileriyle paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni topladı.