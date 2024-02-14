Doğa Rutkay, Urla'ya neden yerleştiğini açıkladı: Eski kafalıyım, bağ bahçe düzenine geri dönmek istedim

2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu. 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Taşındığımız için hiç pişman olmadık, buraya çok alıştık. Haftanın üç günü zaten İstanbul'a gidiyoruz. Evi de kapattık, İstanbul'a gidince otelde ve kısa süreli kiralanan evlerde kalıyoruz. Çocuklar burada okula başladı. Mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa... Sebze meyvemizi gidip çevredeki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı büyüsünler istedik.