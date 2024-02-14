Doğa Rutkay, Urla'ya neden yerleştiğini açıkladı: Eski kafalıyım, bağ bahçe düzenine geri dönmek istedim
Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, bir süre önce İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Geçtiğimiz gün Doğa Rutkay arkadaşı Melisa Doğu'nun doğum günü partisine katıldı. Muhabirlerle bir araya gelen Doğa Rutkay, Urla'ya neden yerleştiğini açıkladı.
Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz senelerde İzmir’den ev alan Rutkay, bu sene ise İstanbul’u terk ederek Urla’ya yerleşmişti.
Sibel Arna'nın konuğu olarak çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, şu ifadeleri kullanmıştı:
2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu. 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Taşındığımız için hiç pişman olmadık, buraya çok alıştık. Haftanın üç günü zaten İstanbul'a gidiyoruz. Evi de kapattık, İstanbul'a gidince otelde ve kısa süreli kiralanan evlerde kalıyoruz. Çocuklar burada okula başladı. Mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa... Sebze meyvemizi gidip çevredeki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı büyüsünler istedik.
Milliyetin haberine göre ünlü isim, son olarak oyuncu arkadaşı Melisa Doğu'nun Kuruçeşme'de düzenlenen 42'nci doğum günü partisine katıldı. Oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.