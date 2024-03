Dünyanın konuştuğu Kate Middleton'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı

Veliaht Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton bir süredir dünya basınının gündeminde. Peki, bugüne dek neler oldu? Önce yaşananları anlatalım ardından da bugünkü görüntüleri...

Kate Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı oldu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklandı. Ancak Prensesin hiç basın önüne çıkmaması söylentileri artırdı. Prens ve Prenses'in boşandığı, Kate Middleton'ın sağlık durumunun açıklanandan çok daha kötü olduğu, popo kaldırma ameliyatı geçirdiği, ihanete uğradığı, hatta yaşamını yitirdiği gibi spekülasyonlar yayıldı.

ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFI



Bu esnada İngiliz Krallığı söylentilerin önüne geçmek için Anneler Günü'nde Kate Middleton ve 3 çocuğunun fotoğrafını paylaştı. Ancak uluslararası ajanslar bir süre sonra fotoğrafı geri çekti. Çünkü medyaya kurumsal olarak servis edilen fotoğrafın photoshopla hazırlandığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLA OYNANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Prenses Charlotte'un eli, kıyafetinin kolu ve dizindeki fluluk, eteği, Prens Louis'nin baş parmağı ve kıyafetinin omuzu, Kate'in saçı, fermuarı gibi gibi birçok detay fotoğrafta dijital oynamalar yapıldığını işaret ediyordu. İngiliz basınına konuşan uzmanlar fotoğrafta en az 16 noktada düzenleme tespit etti.

SÖYLENTİLER DAHA DAHA DA YAYILDI

Reuters, AFP ve Assoceiated Press gibi çok sayıda uluslararası haber ajansı, dijital müdahale nedeniyle fotoğrafı geri çekti. Bu durum söylentileri artırdı, hatta Kate Middleton'ın ölmüş olabileceği spekülasyonları bile yapıldı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI



Bu gelişmeden bir süre sonra Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı. Prenses Kate fotoğraftaki oynamaları kendisinin yaptığını belirterek özür diledi ve "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." dedi.

THE SUN GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Bugün ise İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette amatör bir kamera tarafından görüntülendiğini belirtti görüntüleri yayınladı. The Sun haberinde "Prenses Kate, ameliyattan bu yana ilk kez William'la alışveriş gezisinde, mutlu ve rahat görünürken görüntülendi" dedi. The Sun'a göre görüntü Cumartesi günü çekildi.

SOSYAL MEDYA İKNA OLMADI

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/q0sUyPfaHr https://t.co/q0sUyPfaHr — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

Ancak görüntü sosyal medyayı ikna etmedi. Çok sayıda kullanıcı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar eski fotoğraflarıyla kıyaslayarak görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını iddia etti.