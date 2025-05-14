Ebru Gündeş'e mahkemeden sevindirici karar: İzinsiz kullanım durdu

Ebru Gündeş, ünlü albümleri Şahane ve 10 Muhteşem Yıl Box Set CD8'deki 28 şarkısının, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik tarafından dijital platformlarda izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia etti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Gündeş bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Mahkemeye Başvuru ve Haksız Kullanım İddiası

Ebru Gündeş’in avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, söz konusu albümlerin haklarının izinsiz kullanılması nedeniyle sanatçının büyük bir zarara uğradığı ifade edildi. Dilekçede, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'in, Ebru Gündeş'in eserleri üzerinde herhangi bir hakları olmadığı, dolayısıyla bu eserleri kullanmalarının tamamen haksız olduğu vurgulandı.

Mahkemenin Kararı

İki yıldır süren dava sonunda, mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik’in Ebru Gündeş’in eserlerine yönelik haksız müdahalesinin durdurulmasına ve önlenmesine karar verdi. Ayrıca, bu iki şirketin şarkıları dijital müzik platformlarında izinsiz olarak kullanmasının yasaklanmasına hükmetti. Bu karar, Ebru Gündeş için sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.