Ebru Şahin ve Cedi Osman boy farkı eleştirilerine noktayı koydu

2022 yılında dünya evine giren oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, yakın dostları Selim Bayraktar’ın tiyatro oyununu izlemek üzere bir araya geldi. Etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, yoğun programlarının yanı sıra sosyal medyada sıkça gündeme gelen 'boy farkı' yorumlarına da samimi açıklamalarda bulundu.





“ARKADAŞLARIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIZ”



Milliyet'in haberine göre 'Hercai', 'Destan' ve 'Tam Bir Centilmen' gibi projelerle tanınan Ebru Şahin, etkinliğe doğrudan bir spor müsabakasından geldiklerini belirterek şunları söyledi:



"Ayağımızın tozuyla geldik. Güzel bir milli maç vardı; akşamında da arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız."





"BOY FARKI" TARTIŞMALARINA YANIT



Sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman gündeme getirilen aralarındaki boy farkı sorulan Şahin, konuya netlik kazandırdı. Evliliklerinin gayet iyi gittiğini vurgulayan oyuncu, "Boy sorunumuz yok" diyerek bu yöndeki yorumları önemsemediklerini ifade etti.





YENİ PROJELER YOLDA



Kariyerine dair güncel gelişmelere de değinen Ebru Şahin, şu an değerlendirme aşamasında olduğu yeni senaryolar bulunduğunu ve netleştiğinde bu bilgileri paylaşacağını ekledi.



