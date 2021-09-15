Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor: Ünlü oyuncunun yüzüğü merak konusu

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlenme teklifi etti. Genç çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ebru Şahin'in yüzüğü merak konusu oldu.

Ünlü çift, İstanbul'dan özel bir jet aracılığıyla Kapadokya'ya gitti. Kapadokya'yı dolaşırken Cedi Osman, bir süredir birliktelik yaşadığı Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.

Ebru Şahin NBA oyuncusu Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti. O anları sosyal medya hesabından #isaidYES notuyla paylaştı.

Ebru Şahin'in Tektaşı Ne Kadar?

Ünlü oyuncunun yüzüğü merak konusu oldu. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu düşünülüyor. Yüzük tüm takipçileri tarafından beğeni topladı.

Kapadokya'da evlenme teklifi eden Cedi Osman o anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.