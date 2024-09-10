Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrollü 'Gizli Bahçe' dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

'Gizli Bahçe' dizisi konusu ne?

Nazlı, oğlu Memo’yla birlikte yaşayan genç ve bekar bir annedir. Yıllar sonra Memo’nun zengin amcası Demir, yeğeni olduğunu öğrenir ve onun peşine düşer. Demir, Nazlı’nın ne iş yaptığını öğrenince, Memo'nun onunla kalmasına karşı çıkar. Ancak Memo’nun iyiliği için çabalarken Nazlı’ya aşık olur.