Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrollü 'Gizli Bahçe' dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
NOW'ın yeni dizisi 'Gizli Bahçe' dizisinden ilk fragman yayınlandı. 'Gizli Bahçe' dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi Gizli Bahçe'nin, hikayesini Neşe Şen, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.
Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrollü 'Gizli Bahçe' dizisinden ilk fragman da yayınlandı.
Çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken dizi için Murat Yıldırım, eşi İman Elbani'nin doğup büyüdüğü ve büyüleyici atmosferi ile tanınan Fas'ın Marakeş şehrinde kamera karşısına geçti. Öte yandan Ebru Şahin, Kıbrıs'ta çekimlerini gerçekleştirerek, dizinin farklı mekanlarda geçen hikayesine katkıda bulunmuş oldu.
'Gizli Bahçe' dizisi konusu ne?
Nazlı, oğlu Memo’yla birlikte yaşayan genç ve bekar bir annedir. Yıllar sonra Memo’nun zengin amcası Demir, yeğeni olduğunu öğrenir ve onun peşine düşer. Demir, Nazlı’nın ne iş yaptığını öğrenince, Memo'nun onunla kalmasına karşı çıkar. Ancak Memo’nun iyiliği için çabalarken Nazlı’ya aşık olur.