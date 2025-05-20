Saçları bir kısa bir uzun, bir seyrek bir yoğun! Nicole Kidman’ın stil tüyosu…
Kimi zaman bir kraliçe gibi ağırbaşlı, kimi zaman bir tutkunun içinde savrulan kadın… Her rolünde bir başka kadını canlandırırken, aslında her seferinde biraz daha Nicole oluyor. Nicole Kidman, Met Gala kırmızı halısındaki kısacık saçlarıyla bizleri büyülemişti. Çok kısa bir süre sonra Cannes'da uzun saçlarıyla görüldü. O görüntünün sırrı ortaya çıktı...
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Bembeyaz teni, zamana meydan okuyan asaleti ve gözlerinde saklı fırtınalarla sinema perdesine adım attığı ilk günden beri büyülü bir masalın başrolü gibi o…
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Sinemanın en zarif isimlerinden biri olan Kidman, son zamanlarda saçlarıyla gündemden düşmüyor…
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Bir zamanlar canlı, doğal ve kıvırcık kızıl saçlarıyla tanınan Nicole Kidman, bu yılki Cannes Film Festivali'ndeki uzun, sarı ve düz saçlarıyla dikkat çekmeyi başardı.
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57 yaşındaki Avustralyalı-Amerikalı aktris, doğal saçlarının sürekli şekillendirmeye dayanamayacak kadar hassas olduğunu söylemişti.