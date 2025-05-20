Şükran Ovalı imaj değiştirdi! Uzun saçlarından vazgeçti
Oyuncu Şükran Ovalı, uzun saçlarına veda etti. Yeni imajını Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
Özge Çolak
Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.
Son olarak Başka Bir Gün dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ovalı, imaj değişikliğine gitti.
40 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yeni imajını paylaştı. Uzun saçlarından vazgeçen Şükran Ovalı, 'Saçlar gitti saçlar' paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncunun yeni hali beğeni topladı.