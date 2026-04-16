Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın vefatının 6. yılında duygusal paylaşım

Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümüyle yıkılmıştı. Zor günler geçiren Şallı, oğlunun vefatının 6. yılında duygusal bir paylaşım yaptı.

"1 YIL DAHA SENSİZ GEÇTİ"

Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 yıl önce kaybettiği oğlunu andı. Oğluyla karelerini yayınlayan Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Kalbim, Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep."

"LÜTFEN ÇOCUKLAR ÖLMESİN ARTIK"

"Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugun tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm." Şallı'nın paylaşımına aralarında Demet Şener, Pınar Altuğ ve Güzide Duran'ın olduğu ünlü isimlerden destek yorumları geldi.