Murat Boz'dan samimi açıklama: Yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem yeni projelerine hem de özel yaşantısındaki disipline dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, dışarıdan ışıltılı görünen sahne hayatının perde arkasındaki zorluklara değindi.





Habertürk’ün haberine göre; Melek Mosso ile hayata geçirdiği yeni projesi "Kolay Değil" hakkında konuşan Boz, şarkının hazırlık sürecinde düet fikrinin nasıl doğduğunu şu sözlerle aktardı:

Bu şarkıyı yaparken Melek aklıma geldi. Onu aradım ve onunla birlikte bu parçayı söylemek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı.



“PSİKOLOJİSİ ZOR BİR İŞ YAPIYORUZ”



Sahne ışıklarının altındaki hayatın her zaman göründüğü kadar rahat olmadığını belirten Murat Boz, mesleki sorumlulukların ağırlığını ve yarattığı psikolojik yükü şu cümlelerle ifade etti:

Ben yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz ve bundan para kazanıyoruz ama stresli bir mesleğimiz var.

"KALBE YÜKLENMEMEYE ÇALIŞIYORUM"



Murat Boz, ailesindeki kalp hastalığı geçmişi nedeniyle yaşam tarzına yüksek düzeyde özen gösterdiğini vurguladı. Babasının geçmişte yaşadığı kalp spazmı ve amcasının kalp ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi, Boz’un günlük rutinini doğrudan etkiliyor. Sağlığını korumak adına uyguladığı katı kuralları ve genetik risklere karşı aldığı önlemleri ise şöyle detaylandırdı:

Abur cubur yok. Yağlı yemiyorum. Şekerli yememeye çalışıyorum. 2-3 haftada bir kendimi şımartırım. Sağlık kontrollerimiz düzenli yapılıyor. Spor da devam ediyor. Kardiyo yaparım, sabahları bol su içerim. Yaklaşık her gün 30 dakika yürürüm. 46 yaşındayım. Ailemizde de kalp hastalığı genetik. Babam eskiden kalp spazmı geçirmişti. Amcamı da bir kalp ameliyatında kaybettik. Bende bir sorun yok ama kalbe de yüklenmemeye çalışıyorum.



