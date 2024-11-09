Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü sunucu Ece Erken, çocuğunun babası eski eşi hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyleyerek dava açacağını söyledi.
Oğlu Eymen’in tüm sorumluluğunu üstlendiğini anlatan Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi.
'OĞLUNU GÖRMÜYOR AMA GECE KULÜPLERİNDE GÖREBİLİRSİNİZ'
“Eymen’in babası olacak kişi onun yalnızca biyolojik babası. Eymen’i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan’ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor” dedi.
''ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''
Erken, eski eşi Uçar’ın nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade ederek, “Eski eşime nafakayı arttırma davası açacağım ama o şöyle bir yöntem bulmuş; başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Bu şekilde parası yokmuş gibi gösteriyor kendisini.''