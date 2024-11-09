Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü sunucu Ece Erken, çocuğunun babası eski eşi hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum - Resim : 1

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyleyerek dava açacağını söyledi.

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Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum - Resim : 2

Oğlu Eymen’in tüm sorumluluğunu üstlendiğini anlatan Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi.

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Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum - Resim : 3

'OĞLUNU GÖRMÜYOR AMA GECE KULÜPLERİNDE GÖREBİLİRSİNİZ'

“Eymen’in babası olacak kişi onun yalnızca biyolojik babası. Eymen’i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan’ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor” dedi.

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Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum - Resim : 4

''ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Erken, eski eşi Uçar’ın nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade ederek, “Eski eşime nafakayı arttırma davası açacağım ama o şöyle bir yöntem bulmuş; başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Bu şekilde parası yokmuş gibi gösteriyor kendisini.''