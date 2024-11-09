Ece Erken'den oğlunun babasına sitem: Ona hakkımı helal etmiyorum

'OĞLUNU GÖRMÜYOR AMA GECE KULÜPLERİNDE GÖREBİLİRSİNİZ'

“Eymen’in babası olacak kişi onun yalnızca biyolojik babası. Eymen’i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan’ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor” dedi.