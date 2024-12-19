Eda Ece kızı Mina'yla yürüyüş yaptığı anları paylaştı

Eda Ece, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve kızı Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, kızıyla yürüyüşe çıktı.

Kızı Mina İpek'in yüzünü saklama kuralını bozmayan Ece, fotoğrafa "Annemle geziyoruz merak edenler için ipucu kediye benziyorum" notunu düştü.

Takipçileri ünlü oyuncunun fotoğrafına "Bence babaya benziyor", Ne zaman göstereceksin Minayı", "Güle güle büyüt", "Maşallah nazar değmesin" gibi yorumlarda bulundu.