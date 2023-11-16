Elçin Sangu yeni imajı hakkında konuştu: Sıkılma hissiyatı geldi kestirdim

Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam'da başrol oynayan Elçin Sangu, dizinin final yapmasının ardından imaj değiştirmişti. Ünlü isim, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

"Biz kadınız. Arada bize böyle geliyorlar"

'Meksika Açmazı', filminin galasına katılanlar arasında Elçin Sangu da vardı. Sangu'ya muhabirler, "Saçınızı kesmişsiniz. Özel bir sebebi var mı?" sorusunu yöneltti. Konuyla ilgili konuşan Elçin Sangu, "Biz kadınız. Arada bize böyle geliyorlar. Sıkılma hissiyatı geliyor bazen, ondan kestirdim. İş için değil yani, değişme fikri" diyerek, sıkıldığını dile getirdi.