Elon Musk'tan Google kurucusu Sergey Brin'in eşiyle ilişki iddiası için yanıt var

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk ile en zengin 10. isim Sergey Brin'le ilgili The Wall Street Journal'ın Pazar günü yayınladığı bir haber herkesi şaşkına uğrattı. İddiaya göre Elon Musk, geçtiğimiz sene Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile kısa bir ilişki yaşadı. Journal'ın haberine göre, iki girişimci eskiden yakın arkadaştı, ancak bu ilişki arkadaşlıklarını sona erdirdi.

Musk ve Nicole Shanahan'ın ilişkisinin, Musk'ın Grimes olarak da bilinen kız arkadaşı Claire Boucher ile ayrılmasının ardından Miami'de Art Basel etkinliğinde meydana geldiği iddia ediliyor. Kaynaklar o dönemde Brin ve Shanahan'ın ayrıldığını ancak o sırada hala birlikte yaşadıklarını söylüyor. Çiftin ilişkisinin o dönem COVID-19 karantinaları ve üç yaşındaki kızları ile ilgili sorunlar nedeniyle gergin olduğu öne sürülüyor.

Konuya yakın bir kaynak Journal'a Musk ve Brin arasındaki ilişkinin son aylarda gergin olduğunu ve Brin'in mali danışmanlarına Tesla CEO'sunun çeşitli işletmelerindeki yatırımlarını satmaları talimatını verdiğini söyledi.

Journal'a göre Musk, bu yılın başlarında bir partide Brin'den özür diledi.

Bu iddiaları Elon Musk Twitter üzerinden yalanladı. Musk, Twitter üzerinden konuyla ilgili şunları yazdı: "Sergey ve ben arkadaşız ve dün gece birlikte bir partideydik! Nicole'ü üç yılda sadece iki kez gördüm, ikisinde de çevremde birçok insan vardı. Romantik bir şey yok.”

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.