'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi

Birçok dizide başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi - Resim : 1

Demet Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde ödül aldı.

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'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi - Resim : 2

Demet Özdemir, törende 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.

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'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi - Resim : 3

Demet Özdemir'in, tören için tercih ettiği kırmızı, kabarık  elbise çok beğenildi.

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'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi - Resim : 4

"KİLOMETRELERİN SADECE SAYILAR OLDUĞUNU FARK ETTİRDİNİZ"

Ünlü oyuncu, ödülünü aldıktan sonra sevincini; "Burada sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti.