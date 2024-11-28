'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Demet Özdemir, elbisesiyle büyüledi
Birçok dizide başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü aldı.
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Demet Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde ödül aldı.
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Demet Özdemir, törende 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.
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Demet Özdemir'in, tören için tercih ettiği kırmızı, kabarık elbise çok beğenildi.
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"KİLOMETRELERİN SADECE SAYILAR OLDUĞUNU FARK ETTİRDİNİZ"
Ünlü oyuncu, ödülünü aldıktan sonra sevincini; "Burada sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti.