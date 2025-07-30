Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, 84 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Acı haber, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Nezahat Saatçi için düzenlenen cenaze töreni, ikinci namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleşti. Törene; Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu ve sunucu Uğur Aslan, sanatçılar Çelik, Elif Karlı ve Resul Dindar gibi birçok tanınmış isim katıldı.

Cenaze sonrası basın mensuplarına duygularını aktaran Ercan Saatçi, “Hayatta yeri doldurulamayacak tek varlık anne herhalde. Annemizi kaybettik. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok,” ifadelerini kullandı.