Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli belediye başkanı oldu

Behzat Ç. dizisiyle hafızlara katılan oyuncu, yönetmen Erdal Beşikçioğlu CHP'den seçim yarışına katılmıştı. Beşikçioğlu, Ankara'nın büyük ilçelerinden Etimesgut'ta yüzde 56.8 oy oranına ulaşarak seçimi kazandı. Beşikçioğlu'nun en yakın takipçisi yüzde 32.62 oy oranında kaldı.

LAL DENİZLİ ÇEŞME'DE BİR İLKİ BAŞARDI

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir ilki başardı. Lal Denizli, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,75'ini alarak Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

LAL DENİZLİ: SİZLERİN REFAHI İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Lal Denizli yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

DAVUT GÜLOĞLU KAYBETTİ

Seçim yarışına Düzce'den YRP adayı olarak katılan şarkıcı Davut Güloğlu ise yüzde 29.77 oy oranına ulaşabildi ve seçimi kaybetti.