Eski eşinden İsmail Hacıoğlu’na duygusal doğum günü mesajı: Seni hep çok sevdim

Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu 38 yaşına girdi. İsmail Hacıoğlu’na kızı Yemin’in annesi Duygu Kumarki sosyal medya hesabından doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayınlandı.

"Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…"

Kumarki altına kalp emojisi koyarak yazdığı mektupla şu satırlara yer verdi:

“Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın… İyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…”

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝗗𝗨𝗬𝗚𝗨𝗞𝗔𝗬𝗔𝗞𝗨𝗠𝗔𝗥𝗞İ (@duygukumarkihacioglu)'in paylaştığı bir gönderi

Eski eşinin bu sözlerinden oluşan paylaşımını İsmail Hacıoğlu da kalp emojisiyle yayınladı.