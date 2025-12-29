Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ 2026'yı erken kutladı
2015 yılında evliliklerini sonlandıran ancak çocukları Kuzey ve Uzay için sık sık bir araya gelen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, geleneği bozmadı. Ünlü ikili, oğullarıyla birlikte yedikleri keyifli bir akşam yemeğinde 2026 yılının gelişini kutladı.
Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te bitirmişti. Ayrılığın ardından arkadaş kalan Altuğ ile Şıkel, çocukları için özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor.
AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER
2026'ya sayılı günler kala, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocuklarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.
2026'YI ERKEN KARŞILADILAR
2026'yı erken karşılayan eski eşler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.