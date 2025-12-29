Esra Şengünalp, A.B.İ dizisi için saçlarını kestirdi

OGM Pictures imzalı merakla beklenen A.B.İ dizisinin birinci bölümünün başta salı günü yayınlanacağı konuşulurken son günlerde perşembe gününde seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

MAHİNUR ROLÜ İÇİN İMAJINI YENİLEDİ

Dizide avukat Çağla’nın ablası Mahinur karakterine hayat veren Esra Şengünalp’in değişimi dikkat çekti.

Sürprizli bir karakter olan Mahinur için başarılı oyuncu imajını yeniledi ve uzun saçlarını kestirdi.

Cem Karcı’nın yönettiği, Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in yazdığı dizi ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Afra Saraçoğlu‘nun hayat verdiği Çağla Öncü’nün “Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir” sözleri dikkat çekti.