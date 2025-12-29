Somer Sivrioğlu sevgilisi Didem Belen’e evlenme teklifi etti

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasınınj üri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.

DİDEM BELEN İLE AŞK YAŞIYOR

2021 yılında 20 yıllık eşinden boşanan Somer Sivrioğlu'nun adı ayrılığın ardından birçok isimle anıldı. İlk olarak Pınar Kayabaşıoğlu ardından ise Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşayan Sivrioğlu, geçtiğimiz yaz Tilbe Uslu ile aşkını ilan etmişti. Ancak çift, ilişkisini bitirme kararı aldı. Somer Sivrioğlu şimdilerde Didem Belen ile aşk yaşıyor.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Hafta sonunu Belen ile birlikte Palandöken'de geçiren Somer Sivrioğlu, sevgilisine evlenme teklif etti.

Sivrioğlu, karlar üstündeki romantik teklifi "Bazen de evet" notuyla Instagram'da paylaştı.