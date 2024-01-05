Eski fotoğrafları ortaya çıkan Göksel: Evrime kafa attığım doğrudur

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ortaokul, lise fotoğrafları ile gündem olan Göksel, bir dijital platforma verdiği röportajda o dönemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"Çok eğlendiğiniz o soruyu cevapladım"

Şarkıcı, "Çok eğlendiğiniz o soruyu cevapladım" diyerek, samimi videosunu Instagram hesabından yayınladı.

"Resmen evrime kafa attım"

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı.

"O dönem eve bile kapandım"

Aslan ağzı saçlar modaydı o zaman. Kendimi beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyordum. O dönem eve bile kapandım.

Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Benim için zor bir dönemdi ama hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim." dedi.