Kubilay Aka pembe saçlarından vazgeçti! Eski haline geri döndü
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde imajında cesur bir değişikliğe giderek saçlarını pembe renge boyatmış ve bu farklı görünümü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak kısa sürede yeni saç modelinden sıkılan Aka, değişikliğe dair yeni bir adım attı.
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Oyuncu Kubilay Aka, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasında adından söz ettiriyor.
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Son olarak saçlarını pembe renge boyatarak radikal bir imaj değişikliğine giden Kubilay Aka, bu hamlesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Yeni görünümüne farklı tepkiler gelirken, en dikkat çekici yorumlardan biri sevgilisi Sancaktutan’dan geldi:
“Pamuk şekerim”
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Ancak bu renkli imaj uzun sürmedi. Yeni saç modelinden kısa sürede sıkılan Kubilay Aka, eski saç rengine geri döndü.