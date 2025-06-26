Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'siydi.. Erkan Avcı'nın yeni imajı şaşırttı
"Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Erkan Avcı, yeni projesi Tabii dizisi "Yankı" için imajını tamamen yeniledi. Rolü gereği sakallarını kesen ve protez saç kullanan Avcı'nın son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu
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İki sezon boyunca Kızıl Goncalar dizisinde "Sadi Hüdayi" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Erkan Avcı, yepyeni bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Avcı, Tabii dijital platformunda yayınlanan “Yankı” adlı diziye dahil oldu. Usta oyuncu, dizide “Tan Üzüm” karakterine hayat verecek.
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Yeni rolü için büyük bir imaj değişikliğine giden Erkan Avcı, uzun sakallarını kestirip protez saç taktırdı. Yeni görünümünü Instagram hesabından paylaşan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Sıfır sakallı ve yeni saç stiliyle bambaşka bir görünüme kavuşan Avcı’nın bu radikal değişimi, merakla beklenen yeni dizisi Yankı için heyecanı artırdı.