26 Haziran 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Duygularını düzene koymak için iyi bir gün. Eğer içini sıkan bir şey varsa, bunu yazıyla, bir konuşmayla ya da çevrende bir değişiklikle hafiflet. Aile içinde, uzlaşmaya ihtiyacı olan iki kişi arasında köprü olabilirsin.