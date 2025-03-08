Esra Ronabar'ın dönüm noktası: Trafik kazası hayatımı değiştirdi
Oyuncu Barış Falay ile mutlu bir evliliği olan Esra Ronabar, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Hayatının değiştini söyleyen Ronabar, 'Şimdi her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum' dedi.
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19 yıldır meslektaşı Barış Falay ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Ronabar, Dünya Kadınlar Günü için sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
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Burada açıklamalarda bulunan Ronabar, “Sevgililer Günü’nü, evlilik yıldönümümüzü kutlamam. O yüzden eşim çok şanslı. Neredeyse doğum günümü bile kutlamıyorum” dedi.
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'HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI'
12 yıl önce sete giderken trafik kazası geçiren ve o kazanın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen oyuncu “4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim.''
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'HER GÜNÜ ÖZEL BİR GÜNMÜŞ GİBİ KUTLUYORUM'
''Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum, elim felçli değil. Koluma bakıyorum, oynatabiliyorum. Her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum” dedi.