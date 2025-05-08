'Eşref Rüya' dizisinde 'Kehribar' sürprizi

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan bölümü ile çarşamba ekranına damgasını vurdu. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni bölümünde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' adlı şarkıyı söyledi.

Ekip, evin içerisindeki gizli sığınakları olan koğuşta “Kehribar” şarkısını söylerken hem kendileri coştu hem izleyenleri coşturdu.

Dizideki performans, Ebru Yaşar'ın yorumu ile taçlandırdığı 'Kehribar' şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.

Sürprizlerle örülü sürükleyici öyküsü, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla çarşamba akşamları izleyicinin ilk tercihi olan Eşref Rüya, bu geleneği devam ettiriyor. Dizi, AB’de 6,16 izlenme oranı ve 18,26 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 7,00 izlenme oranı ve 17,99 izlenme payıyla bir kez daha gününün en çok izlenen yapımı oldu.