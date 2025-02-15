'Evliliği ne kurtarır' sorusuna Gülben Ergen'den yanıt
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Gülben Ergen, bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'evliliği ne kurtarır' sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.
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Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sanatçı Gülben Ergen, bir takipçisinin yönelttiği soru karşısında verdiği cevapla gündem oldu.
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Ünlü şarkıcının "Boşanma evresine gelmiş evliliği ne kurtarır?" sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada epey ses getirdi.
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Bir kullanıcının sorduğu "Boşanma evresine gelmiş evliliği ne kurtarır?" sorusuna Gülben Ergen tek kelimelik yanıt verdi: "Boşanmak."
Ergen’in bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.