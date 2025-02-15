'Evliliği ne kurtarır' sorusuna Gülben Ergen'den yanıt

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Gülben Ergen, bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'evliliği ne kurtarır' sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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'Evliliği ne kurtarır' sorusuna Gülben Ergen'den yanıt - Resim : 1

Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sanatçı Gülben Ergen, bir takipçisinin yönelttiği soru karşısında verdiği cevapla gündem oldu. 

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'Evliliği ne kurtarır' sorusuna Gülben Ergen'den yanıt - Resim : 2

Ünlü şarkıcının "Boşanma evresine gelmiş evliliği ne kurtarır?" sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada epey ses getirdi.

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'Evliliği ne kurtarır' sorusuna Gülben Ergen'den yanıt - Resim : 3

Bir kullanıcının sorduğu "Boşanma evresine gelmiş evliliği ne kurtarır?" sorusuna Gülben Ergen tek kelimelik yanıt verdi: "Boşanmak."

Ergen’in bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı. 