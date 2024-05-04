Ezel ekibi yıllar sonra bir arada

1 / 4
Ay Yapım'ın en sevilen dizilerinden olan, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.
2 / 4
YÖNETMEN CEM KARCI'NIN DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR
Ezel dizisinin yıldızları, yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü partisi için toplandı.
3 / 4
Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.
4 / 4
'İYİ Kİ DOĞDUN CEM'
Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.