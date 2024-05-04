Ezel ekibi yıllar sonra bir arada

Ay Yapım'ın en sevilen dizilerinden olan, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.