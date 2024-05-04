Ezel ekibi yıllar sonra bir arada

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve kısa sürede efsaneleşen diziler arasına giren Ezel dizisi ekibi yıllar sonra bir araya geldi.

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Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Resim : 1

Ay Yapım'ın en sevilen dizilerinden olan, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.

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Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Resim : 2

YÖNETMEN CEM KARCI'NIN DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR

Ezel dizisinin yıldızları, yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü partisi için toplandı.

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Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Resim : 3

Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.

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Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Resim : 4

'İYİ Kİ DOĞDUN CEM'

Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.