Ezgi Mola koronavirüse yakalandı: İyi ki iki aşımı da yaptırmışım

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü canlandıran oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Ezgi Mola, Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:



Ezgi Mola'dan koronavirüs açıklaması

Arkadaşlar etrafımdan çok soran var. Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Testlerimin bazıları negatif, bazıları pozitif. 7 tane falan test yaptılar bana. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için ben testlerime devam edeceğim, sürekli negatif çıkana kadar. Bu süreçte 2 tane aşı yaptırmamın avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum, ne bir eklem ağrısı, ne baş ağrısı, ateş ya da benzer başka semptomlar... Hiçbirisi yok. İyi ki iki aşımı da yaptırmışım diyorum. Bir hatırlatma olsun benden de, ne yazık ki yoğun bakım ünitelerinde olan yüzde 90 hastanın aşısı yok. Yaptırmayanlar da ne olur bir daha düşünsün.

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