Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı
Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı.
1 / 5
Oyuncu Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğlu Can'a kavuşmuştu.
2 / 5
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, minik oğlu ile objektif karşısına geçti.
3 / 5
Kural bozmayan Mola, oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi.
4 / 5
Mola'nın paylaşımına takipçilerinden "Maşallah", "Keşke yüzünü de görseydik", "Annelik sana çok yakıştı", "Anne oğul o kadar güzelsiniz ki kocaman bir maşallah" gibi yorumlar geldi.