Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı - Resim : 1

Oyuncu Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğlu Can'a kavuşmuştu. 

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Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı - Resim : 2

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, minik oğlu ile objektif karşısına geçti.

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Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı - Resim : 3

Kural bozmayan Mola, oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi. 

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Ezgi Mola oğlu Can ile yeni karelerini paylaştı - Resim : 4

Mola'nın paylaşımına takipçilerinden "Maşallah", "Keşke yüzünü de görseydik", "Annelik sana çok yakıştı", "Anne oğul o kadar güzelsiniz ki kocaman bir maşallah" gibi yorumlar geldi.