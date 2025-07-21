Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşandıktan 1 ay sonra tatilde görüntülendi

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, uzun süren bir ilişkinin ardından 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Aksakallı'nın ise Sinan Engin olmuştu. Çiftin oğulları Can, aynı yıl dünyaya gelmişti.

"2 YILLIK EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

2 yıllık evli çiftin boşanacakları iddiaları gündeme gelirken, üzücü bir haber de basına yansımıştı. Ayrılık söylentilerine yanıt veren Ezgi Mola, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel anları yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte dostluğumuz zarar görmeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

ÇEŞME'DE TATİL

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, çift oğulları için yeniden bir araya geldi.