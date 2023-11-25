Farah Zeynep Abdullah'tan Kızılcık Şerbeti sürprizi
Farah Zeynep Abdullah, Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu.
Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, ekranların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.
"Sürpriz"
Abdullah gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Farah Zeynep Abdullah, Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşı "Dilruba" rolüne hayat verecek. Oyuncu, dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde yer alacak.
Ketche’nin yönettiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.