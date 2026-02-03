Fatih Ürek'in ardından Cenk Eren vasiyetini hazırladı

Fatih Ürek’in ani kaybı sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, bu acı haber yakın dostu Cenk Eren’i de hayatına dair önemli kararlar almaya itti. Gel Konuşalım programına katılan Cenk Eren, Fatih Ürek’in vefatının ardından kendi vasiyetini hazırladığını samimiyetle paylaştı.

Ürek’in hastaneye kaldırıldığı ilk anlarda avukatıyla irtibata geçtiğini belirten Eren, hazırlanan vasiyet taslağında servetinin büyük bir kısmını toplumsal faydaya ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, özellikle çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları için projeler üretilmesini istediğini ifade ederken, Ajda Pekkan ile de sık sık istişare ettikleri sokak hayvanları için klinik veya bakım evi fikrinin vasiyetinin merkezinde yer aldığını söyledi. Servetinin geri kalan kısmını ise ailesine ve yeğenlerine bırakacağını belirtti.

Bu gelişme, Fatih Ürek’in geçmişte dile getirdiği ve vasiyeti olarak kabul edilen arzularını da tekrar gündeme getirdi. Hayattayken kendi adına bir vakıf kurulmasını ve bir okul yaptırılmasını en büyük hayali olarak tanımlayan Ürek, çocuklara duyduğu hassasiyeti her fırsatta dile getirmişti.

Her iki sanatçının da mirasını iyiliğe ve toplumsal hizmete adaması, sevenleri tarafından takdirle karşılandı.