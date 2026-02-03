Jason Bateman, Charli XCX’in çocuk sahibi olmama kararını sorguladığı için eleştirildi

"İSTEMİYOR MUSUN? NEDEN?"



Eşi Amanda Anka ile iki çocuk babası olan Jason Bateman, Charli XCX’e aile kurma planlarını sordu. Charli’nin "Aslında çocuk sahibi olmayı pek istemiyorum" yanıtı üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "İstemiyor musun? Dur, neden?" diyerek konunun kapanmasına izin vermedi.

Charli, Bateman’a şu an için çocuk istemediğini şu sözlerle açıkladı: "Bu değişebilir. Bir çocuğa sahip olma hayalini, ona isim vermeyi seviyorum, kulağa çok eğlenceli geliyor ama bence bu, tam olarak neden çocuk sahibi olmamam gerektiğine dair bana verilmiş bir işaret."