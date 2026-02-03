Jason Bateman, Charli XCX’in çocuk sahibi olmama kararını sorguladığı için eleştirildi
Ünlü oyuncu Jason Bateman, podcast programında konuk ettiği şarkıcı Charli XCX’in "çocuk istemiyorum" cevabını sorgulayınca eleştirilerin odağı oldu. Kadınların çocuk kararı üzerindeki toplumsal baskıyı yeniden gündeme getiren diyalog, sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtı. İşte detaylar...
Ozark dizisinin yıldızı Jason Bateman, podcast programında ağırladığı müzisyen Charli XCX’in çocuk sahibi olmama kararına yönelik sergilediği tutum nedeniyle eleştirilerin hedefinde. SmartLess isimli podcast’in son bölümünde yaşanan diyaloglar, sosyal medyada "Charli XCX’e yönelik bir saygısızlık" olarak yorumlandı.
"İSTEMİYOR MUSUN? NEDEN?"
Eşi Amanda Anka ile iki çocuk babası olan Jason Bateman, Charli XCX’e aile kurma planlarını sordu. Charli’nin "Aslında çocuk sahibi olmayı pek istemiyorum" yanıtı üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "İstemiyor musun? Dur, neden?" diyerek konunun kapanmasına izin vermedi.
Charli, Bateman’a şu an için çocuk istemediğini şu sözlerle açıkladı: "Bu değişebilir. Bir çocuğa sahip olma hayalini, ona isim vermeyi seviyorum, kulağa çok eğlenceli geliyor ama bence bu, tam olarak neden çocuk sahibi olmamam gerektiğine dair bana verilmiş bir işaret."
"BİR SONRAKİ KOCANDAN ÇOCUK İSTEYECEKSİN"
Kendi evliliğinden örnek veren Bateman, eşinin de başlangıçta çocuk istemediğini ancak kendisiyle tanışınca fikrinin değiştiğini anlattı. Charli’nin de benzer bir süreçten geçebileceğini ima ederek "Yani birini bulabilirsin" diyen Bateman, sanatçının halihazırda The 1975 gitaristi George Daniel ile evli olduğunu hatırlatmasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Durumu espriyle geçiştirmeye çalışan oyuncu, "Bugünlerde bir gazete okumam lazım" dedi ve ekledi: "Bir sonraki kocandan çocuk isteyeceksin."
BATEMAN'I ELEŞTİRENLER VE SAVUNANLAR OLDU
Röportajın yayınlanmasının ardından dinleyiciler, Bateman’ın 'doğru erkekle tanışan her kadının fikri değişir' imasını sert dille eleştirdi. Bazı dinleyiciler ise podcast'in formatı gereği sunucuların konuklar hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını hatırlatarak Bateman’ı savundu.
The Independent, yorum yapması için Bateman ile iletişime geçtiğini belirtti, ancak Bateman gelen eleştirilere dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.