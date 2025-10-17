Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. "Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan 59 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale olay yerinde yapılmıştı.

Tedavisi halen yoğun bakımda devam eden ve uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin menajeri Mert Siliv yazılı bir açıklama yayınladı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Öte yandan, Fatih Ürek'in doktoru da daha önce yaptığı açıklamada, sanatçının kalp ve ritim açısından hayati bir tehlikesinin olmadığını belirtmişti. Ancak, kendisine 20 dakika boyunca kalp masajı yapılması nedeniyle beynin oksijensiz kalıp kalmadığı konusunda tereddütleri olduğu ve bu durumun takibinin sürdüğü ifade edilmişti. Ünlü sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi ve takibi devam etmektedir.