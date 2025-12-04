Sakıncalı dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu

Gold Film imzalı ve başrollerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin üstlendiği "Sakıncalı" dizisinden gelen erken final haberi, izleyicileri üzdü. Çarşamba akşamları NOW ekranlarında yayımlanan ve 19 Kasım'da macerasına başlayan dizi, Özge Özpirinçci'nin evlat acısıyla sarsılan Süreyya karakterinin adalet mücadelesini konu ediniyordu.

Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı bu yapım, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, düşük reytingler nedeniyle erken final yapma kararı aldı.

Özellikle sabah saatlerinde açıklanan 3. bölüm reytinglerinin beklentinin altında kalması üzerine alınan bu kararla, "Sakıncalı" dizisi ekran macerasını sadece 5. bölümle sonlandırmış olacak.